Aiuto, il mio gatto fa il cane!

Un cane è un cane, così come un gatto è un gatto: e le differenze tra due degli animali più amati dall’uomo sono ben evidenti.

Anche se, e i casi sono più numerosi di quanto pensiate, ci sono cani con caratteristiche più feline che canine, e gatti che si comportano come i cani.

Parliamo oggi del secondo caso, molto comune soprattutto in razze particolari, come il Maine Coon (il gatto gigante e super attaccato all’uomo), il Turkish Van o gatto d’angora (che oltre ad atteggiarsi da cane, è uno dei pochi gatti ad amare l’acqua), il Burmese (molto amante degli umani), l’Abissino (che addirittura si fa portare a passeggio al guinzaglio pur di seguirvi ovunque), lo Sphynx o gatto nudo che è tutto un programma in quanto a carattere e comportamento, il Manx o gatto senza coda (uno dei pochi che ubbidisce come un soldatino o… un cane!), e il Sacro di Birmania, gatto di rara bellezza ed eleganza che, oltre a seguirci come un’ombra, si adatta alla perfezione alle nostre abitudini senza mai ribellarsi.

Esistono poi i meticci, i gatti figli di nessuno, quelli che a definirli diremmo semplicemente che sono gatti fino al midollo e che ci sorprendono per comportamenti e stranezze.

Perché alla fine, ciò che conta al di là delle singole razze, è proprio la personalità del singolo esemplare.

Ma come si comporta un gatto-cane?

Ovviamente come un cane!

E quindi: ci aspetta dietro la porta accogliendoci con un miagolio deciso, ubbidisce al no e al qui, gioca e riporta la pallina, desidera uscire con noi in passeggiata seguendoci saltellando e senza allontanarsi mai (tanto che molti umani, per sicurezza, lo portano al guinzaglio), fa la guardia (ebbene sì, ringhia e sbuffa a ogni rumore ritenuto inconsueto e sospetto), e ama così tanto la vostra presenza da rimanervi sempre (e morbosamente) accanto, diventando la vostra ombra.

Se nel vostro micio riscontrate uno o più di questi segnali, allora sappiate che avete in realtà un cane in casa, travestito ovviamente da gatto!

E i cani che si comportano invece da micio?

Ne parliamo alla prossima puntata!