Lana fatta con peli di cane e gatto

Indossereste un maglione fatto con i peli del vostro cane o del vostro gatto?

Theresa Furrer, esperta magliaia nonché appassionata di uncinetto di Pittsburgh, ha avuto l’idea di trasformare il pelo dei pelosi in oggetti che possano rimanere per sempre con i rispettivi umani.

Theresa, che fa parte di una comunità di artisti specializzati proprio nella filatura di filati che derivano dai peli dei cani e dei gatti, è convinta che molte persone potrebbero trovare la cosa un po’ inquietante, ma che tantissimi umani che hanno perso i loro animali vorrebbero avere ancora la sensazione di averli vicini, magari indossando un maglione fatto con il loro pelo.

L’idea a Theresa è venuta proprio quando nel 2012 ha perso il suo gatto Cleo e in un primo momento aveva pensato di imbalsamarlo, pur non molto convinta.

Studiando le tecniche per creare i filati di cotone, ha imparato come creare filati di pelo, dando modo a un’intera comunità di artisti che l’hanno seguita di accontentare centinaia di persone e nel contempo di trasformare un hobby in attività professionale.

Molte sono infatti le richieste che le arrivano on line e numerosi gli oggetti realizzati fino a oggi, visibili anche su Etsy.

La tipologia delle cose che può realizzare dipende ovviamente dalla quantità di pelo che un possessore di cane o di gatto riesce a fornirle, ma il risultato, piccolo o grande che sia, è sempre garantito e soprattutto gradito.