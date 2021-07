Super cucce, ma il letto è meglio!

Avete comprato recentemente una cuccia? Vi siete accorti della vasta gamma di cucce a disposizione e, soprattutto, del loro costo?

Ci sono a guscio, imbottite, a lettino, con materassi ortopedici, anallergici, rinfrescanti, riscaldanti, e potremmo continuare ancora per almeno una manciata di righe.

Ma lui, non appena voltiamo lo sguardo, è al letto che punta, il nostro.

Che siate tra coloro che accettano di buon grado di far salire il peloso a letto, anche quando lo utilizzate voi, o che siate invece i paladini del rigore e avete cercato di insegnare in tutti i modi a non salire per nessun motivo su letto e divano, sappiate che al cane poco importa.

Vi ubbidirà o forse no, ma prima o poi lui ci riproverà ancora.

Perché?

Beh, innanzitutto perché il cane è un animale da branco e il suo branco siete voi: perché quindi dormire separati?

Poi nel letto avete presente quanti odori lasciate che a lui piacciono un sacco???

Ci sono ovviamente situazioni diverse: se il cane è molto dominante, sicuramente salire sul letto quando voi ci siete, è un modo per proteggervi. Siete suo e di nessun altro, ricordatevelo!

Se invece il cane è stato tolto dalla mamma anzitempo, è probabile che la cerchi: no, non ridete, succede anche questo. E sì, voi rappresentate la sua mamma, che siate uomini o donne.

Ci sono poi cani che la protezione la cercano, non la offrono, e si affidano a voi.

Infine un motivo molto banale ma vero: il vostro letto è di gran lunga più comodo.

Allora, voi da che parte state? Fate salire il cane a letto o lo lasciate nella sua cuccia?