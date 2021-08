Perché le zampe del cane odorano di popcorn???

Ci avete mai fatto caso?

Le zampe di molti cani (la stragrande maggioranza) ha un odore molto caratteristico, che tanti riferiscono ai pop corn o alle patatine: insomma, un odore piacevole ma effettivamente curioso!

(e se non ve ne foste accorti, provate ad annusare e strabiliate!!!)

Indipendentemente dall’alimentazione e dal suolo che calpestano, asciutto, bagnato, erba o asfalto, una volta asciutte le zampe dei pelosi hanno questo profumo caratteristico: perché?

Pare che i responsabili di questo odore siano alcuni batteri Gram negativi che crescono sulle zampe del cane naturalmente, in particolare lo Pseudomonas (che ha un odore che ricorda i pop corn) e il Proteus (con profumo simile a quello del mais), che prosperano sui cuscinetti ricchi di ghiandole sudoripare e trattenuti dai peli.

Dobbiamo preoccuparci?

Assolutamente no, prima di tutto perché non è un odore spiacevole, e poi perché è del tutto normale, un po’ come l’odore che abbiamo noi sulla nostra pelle.

Va avvisato il veterinario solo in caso l’odore diventi pungente o siano presenti ferite o abrasioni.