Vuoi lasciare il tuo partner prima di Natale? Questo Venerdì è l'ultimo giorno accettabile per farlo!

Se non sei soddisfatto della tua relazione e ultimamente stai pensando di lasciare la tua ragazza o il tuo ragazzo ma non sai se farlo durante le feste natalizie, affrettati perché questo Venerdì pare sia l'ultimo giorno accettabile per prendere tale decisione.

Secondo un sondaggio infatti, pare che Venerdì 6 dicembre sia il giorno ideale per evitare che tu e il tuo partner passiate le nel modo peggiore.

Cominciamo col dire che dicembre è il periodo dell'anno in cui la maggior parte delle relazioni trovano la loro conclusione. Non sorprende quindi gli esperti se si considera che non è solo il momento in cui le famiglie e amici si incontrano ma è anche quello in cui si consuma più alcol e si è più stressati.

Che si tratti dei problemi con la suocera o discussioni riguardo l'alcol, è logico che questo porti a una rottura della coppia proprio in questo periodo dell'anno.

Ad ogni modo ad avvalorare questa teoria ci ha pensato un sondaggio commissionato da Hilarys.co.uk che ha chiesto a 2643 persone, alcune impegnate in una relazione e altre single, quando e perché si sono lasciati con i loro ex partner.

Si è scoperto in base alle risposte che il 27% di loro ha rotto con il proprio ex partner esattamente a dicembre. Un numero decisamente notevole se ci pensate.

Tra quelli che si sono lasciati a dicembre poi, il 57% ha affermato di averlo fatto per via della “scintilla” ormai spenta tra loro, il 26% ha dichiarato di avere problemi con le abitudini di vita del proprio partner mentre il 18% includevano questioni di denaro o stress natalizio.

Dalle risposte date poi è stato scelto il giorno migliore per lasciarsi con il proprio partner prima delle festività natalizie e pare che il Venerdì 6 dicembre sia quello in cui in molti hanno considerato di lasciare il proprio o la propria compagna, evitando così ulteriori stress dopo la rottura sotto le festività! E voi? Siete d'accordo con questa scelta? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo!