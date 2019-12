RUMOR su Superman: il videogioco sull'eroe di Kripton Open World “alla GTA”!

Di recente sono state trapelate informazioni da un rapporto di Warner Bros. Interactive Entertainment su un possibile videogioco basato su Superman che sarebbe in sviluppo addirittura dal 2013 ma che pare, purtroppo, faccia fatica a veder presto la luce. Il rapporto proviene da uno dei più famosi “leaker”: lo scrittore James Sigfield, che ha riportato su Twitter dettagli sul videogame dall'impronta open world (alla Grand Theft Auto per intenderci) che caratterizza ormai la base di decine e decine di videogiochi usciti negli ultimi 15 anni.



Stando alle dichiarazioni, pare che Warner Bros abbia tentato di lavorare al brand di Superman, senza aver però ancora ottenuto un successo, in quanto sarebbe molto difficile realizzare un videogioco improntato sull’essere il più potente tra gli eroi della Dc Comics. Ciò infatti spiegherebbe come mai i tanti rumors e notizie spesso poco chiare su un possibile Superman in versione GTA erano nell'aria senza sbocchi concreti.



Tra le possibili ispirazioni tenute in conto dalla casa videoludica possiamo sicuramente citare Marvel's Spider-Man: gioco uscito come esclusiva su Playstation 4 lo scorso anno e che ha visto l'amichevole Spidy di quartiere svolazzare per la città che ha riscosso non poco successo nelle vendite. Quindi al momento non ci è dato sapere se in cantiere c'è realmente una versione molto più “potente” del Peter Parker videoludico o magari del cavaliere oscuro, uscito con la serie Batman Arkham per la prima volta su Console e PC nel 2009 dove negli anni ha visto dei seguiti di enorme successo fino all'uscita dell'ultimo capitolo Arkham Knight nel 2015, ma siamo fiduciosi! Ora però la parola va a voi: vorreste un capitolo su Clark Kent che regali ore e ore di divertimento volando per Metropolis affrontando nemici potenti? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo!