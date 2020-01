Uomo trasforma il pavimento del bagno con centinaia di monete!

Trascorriamo la maggior parte del nostro tempo in bagno e sicuramente non è fra i luoghi particolarmente noti per essere interessanti da vedere.

Ma un papà ha trovato un modo nuovo e abbastanza economico per trasformare il suo bagno in una stanza più accattivante! L'uomo ha deciso di incollare sul pavimento delle monete da 1pounds (circa 1 euro) del valore totale di 55 sterline (64 euro).

A sua volta, alla piccola stanza non è stato solo dato un restyling lucido, ma è stato anche fornito un interessante argomento di conversazione ogni qualvolta qualcuno visiti il suo bagno.

La figlia dell'uomo ha condiviso una foto del bagno in un gruppo su Facebook, spiegando che suo padre aveva incollato le migliaia di penny con la colla, prima di versare resina epossidica sopra per dare una finitura liscia e livellata, proteggendo anche le monete dall'acqua o dall'appannamento.

Era dotata di un altro bagno in casa da utilizzare!

Per completare il look, l'amante del fai-da-te, ha anche dipinto il bagno in grigio scuro per dargli una finitura più elegante.

In molti tra i commenti hanno apprezzato l'idea e c'è addirittura qualcuno che azzarda di voler provare a realizzare la stessa cosa con il proprio bagno! E voi che ne pensate? State già iniziando a rompere il vostro salvadanaio per raccogliere le monete che servono per il vostro bagno? Scrivetecelo come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo!