La moglie disattiva il Wi-Fi ogni volta che il marito va in bagno con lo smartphone in mano!

Una donna ha raccontato sui social la sua storia chiedendo se fosse poco corretto spegnere il Wi-Fi ogni volta che il marito fuggiva in bagno con il telefono in mano, trascorrendo quindi lunghi periodi in bagno solo per evitare di dare una mano alla moglie con i loro neonati.

La compagna, stufa di vedere il marito passare intere mezz'ore in bagno ogni qualvolta avesse bisogno del suo aiuto, ha deciso di trovare una soluzione adeguata, spegnendo ogni volta la connessione a Internet in casa.

La moglie ha spiegato che lei e il suo compagno hanno avuto qualche problema a collaborare dopo che sono nati i loro due gemelli, aggiungendo che i viaggi in bagno col tempo divennero sempre più frequenti.

La donna, di cui non ci è dato sapere il nome, ha raccontato come ogni volta che chiedeva al marito di fare qualcosa con i bambini, lui andava sempre in bagno prima dei compiti da svolgere.

“Preferirei lasciargli usare il bagno in tranquillità, ma negli ultimi due mesi ha trascorso sempre più tempo li piuttosto che prendersi cura dei nostri gemelli. Si chiude in bagno guardando Youtube e passa almeno mezz'ora ogni volta!”

Inoltre pare che l'uomo stia assumendo dei farmaci che glo costringono a passare diverso tempo in bagno, ma a detta del medico, non giustificherebbe le mezz'ore passate ogni volta prima di occuparsi dei figli!

Un genio insomma che ha trovato la soluzione adatta per fuggire dagli impegni famigliari, ma da quando la donna ha iniziato a disattivare il Wi-Fi in casa, il tempo passato sul trono si è praticamente dimezzato, passando dai 25/30 minuti ai 10 minuti scarsi.

E voi cosa avreste fatto al posto della moglie? Anche voi passate così tanto tempo in bagno quando c'è bisogno del vostro aiuto in casa? Ditecelo come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo, siamo curiosi di saperlo!