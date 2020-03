Passi troppo tempo in bagno? Ecco un timer adatto per te!

Se convivi con qualcuno, può essere fastidioso dover aspettare intere mezz'ore che si liberi il bagno ritrovandoti a dover bussare più volte alla porta con una vescica in procinto di esplodere.

Se ne hai avuto abbastanza e hai voglia di passare più tempo con quella persona o perché no, nel tuo bagno, allora potresti voler investire su questo piccolo ma importante oggetto.

Un timer per il bagno, disponibile su Amazon che fa esattamente quello che ti aspetteresti consentendo di stare sul trono per un massimo di cinque minuti.

La descrizione recita.

“Il timer da toilette è per chi si prende troppo tempo in bagno. Questo è un timer con la sabbia che dura cinque minuti e aiuta la persona amata a tornare dalle persone che la stanno cercando”

Certo è probabile che nonostante si avvii il timer, ciò non comporterà automaticamente l'uscita dal bagno di chi si sta prendendo troppo tempo per fare i propri bisogni, se non obbediva prima, di certo non c'è motivo per obbedire in questo caso. Ma forse regalandolo a chi vogliamo potremmo guadagnare qualche punto a nostro favore o strappare una piccola risata.

Il timer lo si può trovare in diverse varianti al prezzo di 14,99 dollari (13,49 euro). Pensate di acquistarlo per qualcuno in casa? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo!