Londra: volontari si fanno infettare dal coronavirus nel tentativo di trovare il vaccino.

Mentre la corsa per trovare un vaccino per combattere il Coronavirus cotinua, un laboratorio a Londra offre alla gente 3.500 sterline (4.000 euro) per essere infettati dal virus.

Secondo il Times, i partecipanti disponibili dovranno prendersi due settimane di assenza dal lavoro e sarà vietato loro avere contatto fisico con il mondo esterno.

Si vocifera che fino a 24 persone alla volta saranno pagate per essere infettate dal Coronavirus.

Hvivo, una società che gestisce un'unità di quarantena in un laboratorio a Londra è tra le 20 aziende e organizzazioni del settore pubblico che stanno partecipando allo sforzo globale per sviluppare un vaccino.

I volontari saranno infettati da due ceppi comuni, ma molto meno gravi del virus che sta infettando migliaia di persone e che proprio nel Regno Unito ha ucciso al momento 3 persone.

Si ritiene che i ceppi noti come 0C43 e 229E, causino sintomi respiratori molto lievi. Si spera quindi che se un vaccino può essere sviluppato per combattere i casi più lievi allora potrà combattere anche il Coronavirus.

Chiunque prenderà parte alla ricerca dovrà avere una dieta limitata e su di essi verranno utilizzati i farmaci più efficaci.

Non ci è ancora dato sapere se qualcuno sta aderendo a questi esperimenti, ma qualora ci fossero novità, vi terremo aggiornati a riguardo.