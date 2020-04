Gente annoiata ha iniziato a costruire carri armati di cartone per i propri gatti

Grazie alla quarantena molte persone hanno tirato fuori la loro creatività, grazie anche alla noia che spesso si fa sentire dopo l'ennesima serie Tv completata. Alcune persone quindi stanno passando le proprie giornate realizzando qualcosa di “particolare” per i propri gatti.

Già nei giorni scorsi abbiamo parlato di quello che alcuni proprietari di animali domestici stanno realizzando per passare il tempo, come ad esempio creare un mini museo per i propri piccoli gerbilli.

Ora però, armati di forbici, cartone e tanta creatività, chi possiete dei gatti sta costruendo dei carri armati di cartone su misura e curati nei minimi dettagli.

Le foto dei gatti “soldato” stanno facendo il giro del web, diventando letteralmente la moda del momento e in molti hanno iniziato a postare sui propri social network le foto dei loro lavori, con i gatti decisamente molto soddisfatti.

Se vi state quindi terribilmente annoiando e volete costruire un carro armato per il vostro gatto, iniziate a tirare fuori la colla vinilica, avete ancora molto tempo prima di dover tornare a uscire di casa, meglio cominciare no?