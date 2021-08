Green Pass tatuato nell'interno braccio

E quando scadrà?

Questo e altro si sono chiesti coloro che hanno visto su Instagram il profilo di Andrea Colonnetta, studente ventiduenne dell’Università di Reggio Calabria, che si è fatto tatuare il QRCode del suo Green Pass sul braccio.

“Così ce l’ho sempre con me” avrebbe commentato il ragazzo, la cui immagine ha già fatto il giro del web, insieme a quella di Gabriele Pellerone, tatuatore e autore del tatuaggio, che ha poi immortalato il corretto funzionamento del QRCode sulla pelle, entrando con lo studente in un McDonald’s dove era richiesto il Green Pass.

Qualcuno ha obiettato giustamente che trascorsi i mesi in cui il Green Pass è valido, di quel tatuaggio lo studente non se ne farà nulla, mentre in tanti hanno invece trovato l’idea originale, al di là della sua seppur limitata utilità: un domani, quando qualcuno gli chiederà cosa significa, lui potrà raccontare la storia di una pandemia mondiale senza precedenti e di un momento di particolare difficoltà della storia dell’umanità.