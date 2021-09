Donna guadagna con le proprie flatulenze

Quante volte è capitato di pensare che se le scoregge si potessero vendere, in molti sarebbero ricchi sfondati?

Lush Botanist ricca sfondata non lo è diventata, ma ha già guadagnato più di 25mila dollari vendendo le sue flatulenze.

In un documentario andato in onda su Channel 4, la donna spiega come ad un certo punto qualcuno l’ha contattata sul web chiedendole di fare un video mentre scoreggia, in cambio ovviamente di soldi.

Inizialmente Lush è rimasta sbigottita ma poi si è detta che alla fine si trattava di avvicinare un microfono al lato B e di emettere tutti quei gas che normalmente le capita di emettere quando mangia lattosio: essendo intollerante, la donna ogni volta che ingerisce formaggi diventa una fabbrica di peti a ripetizione!

Il suo nome ha fatto un po’ il giro degli amanti del genere, che hanno iniziato a contattarla offrendo somme di denaro (fino a 175 dollari a performance) e arrivando farle guadagnare in un giorno circa 4000 dollari.

Non contenta, la donna ha pensato di creare dei gadget per accompagnare le sue esibizioni, come scoregge in barattolo e lecca lecca alla scoreggia (con sapore a scelta del cliente).

Presente su Instagram, Twitter e Reddit, Lush Botanist è diventata la regina della scoreggia sul web.