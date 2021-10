Falsi Green Pass intestati a Hitler

Circolavano in Italia ma una volta scoperti sono stati annullati: parliamo di falsi Green Pass il cui Qr code conteneva niente meno che i dati di Adolf Hitler.

Al di là di questo aspetto (comunque non trascurabile), risultavano intestati in ogni caso a persone nate il primo gennaio 1900, ovvero a individui di 121 anni.

Ma come sono andate realmente le cose?

Nella serata dello scorso 26 ottobre, alcuni forum specializzati e diversi canali Telegram hanno diffuso due Qr code di Green Pass, assolutamente validi, intestati provocatoriamente ad Adolf Hitler, e pare che un utente polacco presente sul forum abbia affermato di poter realizzare qualsiasi tipo di pass, previo opportuno pagamento di una somma di denaro da concordare.

Si è trattato per qualche ora di un passaporto vaccinale contraffatto, valido in tutta Europa, che ha fatto sorgere non poche polemiche sulla sicurezza dei sistemi informatici e sui controlli di un documento che di per sé è già motivo di profonde tensioni sociali.

Solo questa mattina la Sogei, società del ministero dell’Economia, ha dichiarato di aver provveduto all’annullamento dei Qr code fasulli e che le chiavi trafugate per la loro creazione non provengono dall’Italia.