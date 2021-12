In eredità i dati dell'iPhone

Si chiama Eredità Digitale di Apple ed è una nuova funzione del sistema operativo di iPhone che consentirà una gestione completa di tutti i dati contenuti nel device, in caso di morte del proprietario dell’account.

L’aggiornamento a iOS 15.2 prevede infatti la possibilità di impostare un cosiddetto account erede per il proprio telefono e il suo contenuto: la persona designata potrà così accedervi, ma solo presentando (on line) un regolare certificato di morte dell’utente.

La gestione dopo il decesso dei dati digitali è una tematica oggi molto attuale, considerata la significativa mole di informazioni e dati sensibili che si accumulano nel corso della vita e che può entrare nelle mani sbagliate in caso, ad esempio, di morte improvvisa o di grave infermità mentale.

Con l’aggiornamento, ogni utente di iPhone potrà indicare fino a 5 persone per la futura gestione del proprio account in caso di morte: sarà sufficiente andare in Impostazioni, cliccare su Password e Sicurezza e poi su Contatto Erede.

Nel caso sia già presente la funzione in famiglia, che permette la condivisione dei dati su cloud con parenti o amici designati, si potrà scegliere tra quegli utenti semplicemente selezionando dalla schermata iniziale.