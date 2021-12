Ordina un iPhone e gli arriva del cioccolato

Quando si dice ricevere un pacco…

Un uomo, Daniel Carrol, ha deciso di farsi un regalo per Natale, ordinando un telefono iPhone da 1000 sterline.

Il pacco, in ritardo di due settimane, è stato trattenuto dai magazzini del corriere, in questo caso DHL, così l’uomo si è visto costretto a recarsi personalmente presso il polo logistico per ritirare la merce.

Certo ormai di essere arrivato alla conclusione di una brutta esperienza di ritardi di consegne, Carrol si è dovuto ricredere quando ha aperto il pacco, scoprendo che il peggio non era ancora arrivato: al posto dell’iPhone 13 Pro Max che aveva ordinato e pagato profumatamente, ha trovato due tavolette di cioccolato Oreo da 2 sterline.

Sconvolto ha informato prima la Apple, che aveva provveduto a spedire l’acquisto, poi ha fatto denuncia presso la DHL Leeds, dove pare che il pacco sia stato messo in consegna, poi ritardato e poi in giacenza, e dove infine qualcuno l’ha evidentemente manomesso sostituendone il contenuto.

All’interno infatti l’uomo non solo ha trovato due barrette di cioccolato al latte, ma ad avvolgere il tutto c’era un rotolo di carta igienica industriale puzzolente.

DHL sta ovviamente procedendo alle indagini del caso, ma solo perché Carrol è riuscito a contattare tramite LinkedIn un responsabile del servizio clienti, visto che ogni tentativo di comunicazione con i responsabili della sede locale è stato vano.