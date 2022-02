Un robot potrà andare a scuola al posto del bimbo malato

Il suo nome è Stretch ed è un robot in grado di prendere il posto a scuola di un bambino malato, per consentirgli di vedere, ascoltare e parlare con la propria insegnante e i compagni di classe, in caso di malattia e quindi di impossibilità di recarsi a scuola.

Progettato per controlli a distanza dei medici negli ospedali o di manager aziendali per collegarsi a strutture in remoto, questo robot potrà aiutare tutti quei bambini purtroppo ammalati di patologie croniche o invalidanti, che non possono più muoversi di casa o dall'ospedale.

I bambini possono chattare con gli amici attraverso Strecth, partecipando così, seppure a distanza, a merende, lezioni in classe, attività extrascolastiche e ricreazioni.