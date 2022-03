Vende collant usati e guadagna 60mila euro

Dopo il caso dei distributori di mutandine usate in Giappone, arriva quello di Lizzy Groombridge, una mamma di 3 figli del Regno Unito che, per riuscire a risolvere alcuni problemi economici durante la pandemia, ha deciso di iniziare a vendere i suoi collant usati taglia XL per 50 euro al paio.

Dopo l’annuncio messo sul suo account su un noto sito di adulti, ha ricevuto una valanga di offerte e richieste, tanto che in soli 18 mesi avrebbe già incassato 60mila euro, quasi il doppio del salario medio del Regno Unito.