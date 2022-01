Spunta video porno in diretta al convegno M5

Momenti di evidente e grande imbarazzo nel corso del convegno che la senatrice del Movimento 5Stelle Maria Laura Mantovani ha organizzato e moderato via Zoom nei giorni scorsi.

La matematica esperta digitale, vedendo comparire scene di sesso al centro dei riquadri mentre alcuni dei partecipanti, tra cui Giorgio Parisi (premio Nobel 2021 per la fisica), sono on line, ha iniziato a chiedere alla regia di intervenire perché “una persona si è introdotta”.

Episodio gravissimo, ha sottolineato la senatrice, che non ha in ogni caso interrotto il convegno, che si è concluso in modo regolare.

Qualcuno evidentemente si è inserito nel sistema, trasmettendo un video dal contenuto pornografico.

Il tutto è stato segnalato alle autorità competenti, affinché venga individuato al più presto il responsabile dell’increscioso episodio.