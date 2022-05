Sesso alla finestra a Milano

Lei con maglietta bianca, lui dietro che l’abbraccia.

Entrambi inequivocabilmente impegnati in un momento di sesso appassionato.

Che c’è di strano?

Che la coppia era alla finestra di un balcone di un palazzo in Galleria a Milano, sopra la vetrina di Prada, a pochi metri dal Duomo, e che in pieno giorno si dava un gran daffare a dispetto delle centinaia di persone che passavano in quel momento.

La scena non è quindi sfuggita a un turista che ha iniziato a filmare, facendo diventare il video immediatamente virale.

Ancora non si conosce l’identità dei due amanti, né è chiaro se siano due clienti dell’albergo della Galleria; di certo se dovessero venire identificati, potrebbero essere denunciati per atti osceni in luogo pubblico.